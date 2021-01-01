Кухни
Официальный интернет-магазин мебельной фабрики "Максима"
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Популярные модели
Кухня Герда MXM-K
Кухня Бетти MXM-K
Кухня Агата MXM-K
Кухня Ава MXM-K
Стеллаж Донован MXM-S
Кухня Алиса MXM-K
Кухня Алексис MXM-K
Кухня Александра MXM-K
О нашей компании
Приветствуем на официальном сайте интернет-магазина мебельной фабрики «Кухни Мàксима», занимающейся изготовлением недорогой мебели на заказ по индивидуальным размерам с 1991 года. В каталоге можно найти и купить кухню по низкой ценевысокого качества.
Осуществляем изготовление не только кухонь, но и спальных гарнитуров, шкафов, столов, стеллажей, кроватей, зеркал, комодов, тумб, стенок и уникальных полок. Производим мебель на заказ для ванной, детской, прихожей и офиса.
Реализуем доставку в пределах Твери, Тверской области, Москвы и Московской области. Предлагаем услуги замерщика, бесплатную сборку и установку купленной мебели.
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Вопросы и ответы
Воспользуйтесь каталогом официального сайта мебельной фабрики для просмотра и выбора кухни. А если подходящей мебели не найдется, позвоните по телефону или напишите на почту. Специалисты обязательно помогут с выбором необходимой модели.
Многолетний опыт работы позволил наладить собственную логистическую систему с доставкой по Твери и Тверской области. Можем привезти кухонный гарнитур в Москву и Московскую область. Во всех перечисленных регионах доступна услуга вызова замерщика.
Достаточно лишь озвучить пожелания или показать понравившиеся модели, чтобы дизайнеры помогли с выбором.
Всем покупателям предлагаем гарантию 18 месяцев на любые виды мебели.
Безусловно. Проектировщики учитывают все пожелания, подготавливая проекты с любыми нюансами.
Да, конечно. Контрольный замер кухни необходим для определения доступного пространства, чтобы точно вписать кухню в помещение. При замере учитываются все нюансы, включая используемую кухонную технику и особенности интерьера.
Предлагаем не только услуги замера, производства и доставки кухонной мебели, но и сборку с установкой. Специалисты обо всем позаботятся, избавив вас от лишней головной боли.