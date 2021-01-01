Изготовление кухонь и мебели по индивидуальным размерам от производителя

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Популярные модели

Кухня Элис MXM-K
112 000 ₽
от 25 039 ₽
Цена на заказ ≈ 50 000 рублей

Кухня Элис MXM-K
Подробнее Онлайн-расчёт
Кухня Флауэр MXM-K
245 000 ₽
от 35 033 ₽
Цена на заказ ≈ 70 000 рублей

Кухня Флауэр MXM-K
Подробнее Онлайн-расчёт
Кухня Сэла MXM-K
295 500 ₽
от 42 046 ₽
Цена на заказ ≈ 84 000 рублей

Кухня Сэла MXM-K
Подробнее Онлайн-расчёт
Кухня Лана MXM-K
145 000 ₽
от 25 017 ₽
Цена на заказ ≈ 50 000 рублей

Кухня Лана MXM-K
Подробнее Онлайн-расчёт
Кухня Женева MXM-K
265 000 ₽
от 35 025 ₽
Цена на заказ ≈ 70 000 рублей

Кухня Женева MXM-K
Подробнее Онлайн-расчёт
Кухня Джеральдина MXM-K
375 000 ₽
от 35 018 ₽
Цена на заказ ≈ 70 000 рублей

Кухня Джеральдина MXM-K
Подробнее Онлайн-расчёт
Кухня Скай MXM-K
215 000 ₽
от 25 000 ₽
Цена на заказ ≈ 180 000 рублей

Кухня Скай MXM-K
Подробнее Онлайн-расчёт
Кухня Криста MXM-K
165 000 ₽
от 35 007 ₽
Цена на заказ ≈ 70 000 рублей

Кухня Криста MXM-K
Подробнее Онлайн-расчёт
Кухня Дотти MXM-K
102 000 ₽
от 25 005 ₽
Цена на заказ ≈ 50 000 рублей

Кухня Дотти MXM-K
Подробнее Онлайн-расчёт
Кухня Джорджия MXM-K
205 000 ₽
от 35 006 ₽
Цена на заказ ≈ 70 000 рублей

Кухня Джорджия MXM-K
Подробнее Онлайн-расчёт
Кухня Георгина MXM-K
265 000 ₽
от 35 002 ₽
Цена на заказ ≈ 70 000 рублей

Кухня Георгина MXM-K
Подробнее Онлайн-расчёт
Стеллаж Донован MXM-S

от 32 000 ₽

Стеллаж Донован MXM-S
Подробнее Онлайн-расчёт
Кухня Элис MXM-K
112 000 ₽
от 25 039 ₽
Цена на заказ ≈ 50 000 рублей

Кухня Элис MXM-K
Подробнее Онлайн-расчёт
Кухня Флауэр MXM-K
245 000 ₽
от 35 033 ₽
Цена на заказ ≈ 70 000 рублей

Кухня Флауэр MXM-K
Подробнее Онлайн-расчёт
Кухня Сэла MXM-K
295 500 ₽
от 42 046 ₽
Цена на заказ ≈ 84 000 рублей

Кухня Сэла MXM-K
Подробнее Онлайн-расчёт
Кухня Лана MXM-K
145 000 ₽
от 25 017 ₽
Цена на заказ ≈ 50 000 рублей

Кухня Лана MXM-K
Подробнее Онлайн-расчёт
Кухня Криста MXM-K
165 000 ₽
от 35 007 ₽
Цена на заказ ≈ 70 000 рублей

Кухня Криста MXM-K
Подробнее Онлайн-расчёт
Кухня Женева MXM-K
265 000 ₽
от 35 025 ₽
Цена на заказ ≈ 70 000 рублей

Кухня Женева MXM-K
Подробнее Онлайн-расчёт
Кухня Скай MXM-K
215 000 ₽
от 25 000 ₽
Цена на заказ ≈ 180 000 рублей

Кухня Скай MXM-K
Подробнее Онлайн-расчёт
Кухня Элис MXM-K
112 000 ₽
от 25 039 ₽
Цена на заказ ≈ 50 000 рублей

Кухня Элис MXM-K
Подробнее Онлайн-расчёт
Кухня Флауэр MXM-K
245 000 ₽
от 35 033 ₽
Цена на заказ ≈ 70 000 рублей

Кухня Флауэр MXM-K
Подробнее Онлайн-расчёт
Кухня Сэла MXM-K
295 500 ₽
от 42 046 ₽
Цена на заказ ≈ 84 000 рублей

Кухня Сэла MXM-K
Подробнее Онлайн-расчёт
Кухня Лана MXM-K
145 000 ₽
от 25 017 ₽
Цена на заказ ≈ 50 000 рублей

Кухня Лана MXM-K
Подробнее Онлайн-расчёт
Кухня Криста MXM-K
165 000 ₽
от 35 007 ₽
Цена на заказ ≈ 70 000 рублей

Кухня Криста MXM-K
Подробнее Онлайн-расчёт
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О нашей компании

Приветствуем на официальном сайте интернет-магазина мебельной фабрики «Кухни Мàксима», занимающейся изготовлением недорогой мебели на заказ по индивидуальным размерам с 1991 года. В каталоге можно найти и купить кухню по низкой ценевысокого качества.

Осуществляем изготовление не только кухонь, но и спальных гарнитуров, шкафов, столов, стеллажей, кроватей, зеркал, комодов, тумб, стенок и уникальных полок. Производим мебель на заказ для ванной, детской, прихожей и офиса.

Реализуем доставку в пределах Твери, Тверской области, Москвы и Московской области. Предлагаем услуги замерщика, бесплатную сборку и установку купленной мебели.

Отзывы

Все отзывы
Ольга

Александр, Настя. Большое спасибо. Ребята молодцы. Придем за шкафом. Планируем к вам прийти рассчитать следующий заказ.

Ольга
Вера

Здравствуйте. Спасибо за кухню и за вашу работу. Хотим дополнительно ещё шкафчик заказать.

Вера
Надежда

Красиво получилось) Спасибо вам. Буду советовать знакомым.

Надежда
Ирина

Здравствуйте! Хочу выразить благодарность Вам и вашему магазину. Кухня прям мечта! Очень красивая стильная получилась. Мы довольны! Надеюсь что прослужит долго! Спасибо!!!

Ирина
Павел

Новая кухня смотрится идеально. Готовить стало значительно комфортнее.

Павел
Снежана

Нужна была кухня по индивидуальному дизайна. Сделали именно так, как просила. Пользуюсь уже несколько лет. Очень довольна.

Снежана
Агата

Переживала, что кухня будет не такой, как на фотографиях. Но результат даже превзошел все ожидания.

Агата
Данил

По совету коллеги обратился в «Кухни Максима» для обновления кухонной мебели. Сделали быстро. Сами доставили, собрали и смонтировали. Проблем не возникло.

Данил

Вопросы и ответы

Где можно ознакомиться с образцами кухонной мебели вашего производства?

Воспользуйтесь каталогом официального сайта мебельной фабрики для просмотра и выбора кухни. А если подходящей мебели не найдется, позвоните по телефону или напишите на почту. Специалисты обязательно помогут с выбором необходимой модели.

В какие регионы вы доставляете кухонную мебель?

Многолетний опыт работы позволил наладить собственную логистическую систему с доставкой по Твери и Тверской области. Можем привезти кухонный гарнитур в Москву и Московскую область. Во всех перечисленных регионах доступна услуга вызова замерщика.

Можете ли вы составить дизайн по моему желанию?

Достаточно лишь озвучить пожелания или показать понравившиеся модели, чтобы дизайнеры помогли с выбором.

Предоставляете ли вы гарантию на мебель?

Всем покупателям предлагаем гарантию 18 месяцев на любые виды мебели.

Мне бы хотелось оставить свою газовую плиту. Это возможно?

Безусловно. Проектировщики учитывают все пожелания, подготавливая проекты с любыми нюансами.

Переживаю, что неправильно рассчитаю размеры кухни. Можно ли вызвать вашего замерщика?

Да, конечно. Контрольный замер кухни необходим для определения доступного пространства, чтобы точно вписать кухню в помещение. При замере учитываются все нюансы, включая используемую кухонную технику и особенности интерьера.

Можно ли заказать у вас кухню «под ключ» с доставкой, сборкой и установкой?

Предлагаем не только услуги замера, производства и доставки кухонной мебели, но и сборку с установкой. Специалисты обо всем позаботятся, избавив вас от лишней головной боли.

Посчитаем ваш проект онлайн

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