О нашей компании

Приветствуем на официальном сайте интернет-магазина мебельной фабрики «Кухни Мàксима», занимающейся изготовлением недорогой мебели на заказ по индивидуальным размерам с 1991 года. В каталоге можно найти и купить кухню по низкой ценевысокого качества.

Осуществляем изготовление не только кухонь, но и спальных гарнитуров, шкафов, столов, стеллажей, кроватей, зеркал, комодов, тумб, стенок и уникальных полок. Производим мебель на заказ для ванной, детской, прихожей и офиса.

Реализуем доставку в пределах Твери, Тверской области, Москвы и Московской области. Предлагаем услуги замерщика, бесплатную сборку и установку купленной мебели.